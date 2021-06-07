В Тюмени родился ребенок неопределенного пола. Сообщение об этом поступило от медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области. все. По статистике, с 2019 года детей в подобной патологией появилось на свет уже четверо.

В феврале этого года врачи ОКБ № 1 оперировали 1,5-годовалого ребенка с подобной патологии. У мальчика стоял диагноз «гипоспадия». Для определения его пола врачи сделали генетический анализ на основе гормона хроматина, ультразвуковое исследование. После этого была выполнена операция по реконструкции половых органов.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 04.06.21

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