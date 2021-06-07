В Тюмени начинают масштабные проверки организаций, которые занимаются перевозкой детей

Управление ГИБДД по Тюменской области начинает проверку организации перевозки детей. Сотрудники автоинспекции будут проверять транспорт и водителей совместно с представителями департаментов, школ и перевозчиков.

Летний трафик перевозки детей увеличивается в разы, поэтому сотрудники ГИБДД намерены взять под контроль каждый маршрут. Будут проверять не только техническое состояние транспорта, но и водителей, которые будут работать на маршрутах. «Автоинспекторы могут запросить дополнительные данные, проверить автотранспорт перед выездом или во время поездки. Чтобы обеспечить безопасность детей во время перевозки необходимо, чтобы различные ведомства согласовали свои действия, а каждая поездка должна быть скоординирована с Госавтоинспекцией», – рассказали в ведомстве. В Тюменской области с начала 2021 года произошло уже два ДТП во время организованных перевозок детей. Пассажиры не пострадали.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 07.06.21

В Тюмени родился ребенок неопределенного пола. / В Тюмени за сутки от ковида умерло еще три человека. / Тюменка получила 2 года условно за убийство по неосторожности своих детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»