В Тюмени да 17 миллионов продают купеческий дом

Деревянный памятник архитектуры начала 20 века выставлен на торги в Тюмени. Дом Стефана Селиверстова и Лейбы Брандта, расположенный на улице Комсомольской, – самый большой дом в застройке старого купеческого квартала. Известные тюменские купцы построили его в 1905 году.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Он представляет ценность как уникальный в архитектурно-планировочном и декоративно-художественном отношениях образец деревянной архитектуры Тюмени.

Продают объект уже в четвёртый раз. Начальная цена – 17 миллионов 317 тысяч рублей. Вместе с недвижимостью покупатель приобретает определённые обязательства: ему предстоит в течение двух лет научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы. Кроме того, в течение четырех лет новому владельцу предстоит отреставрировать здание и благоустроить территорию.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 07.06.21

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