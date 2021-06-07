В Тюмени эвакуировали торговый центр

Тюменский торгово-развлекательный центр «Колумб» сегодня, 7 июня, эвакуировали. По предварительной информации, поступил сигнал об опасном предмете. Официального комментария от УВД по Тюменской области до сих пор нет. По сообщениям очевидцев, срочная эвакуация была объявлена для всех, кто находится в здании. На место прибыли сотрудники УМВД, кинологи. По информации местных СМИ, ТРЦ уже вернулся к привычному режиму работы.

В последнее время подобные случаи в Тюмени и области носят постоянный характер. Три дня подряд 17,18, 19 мая эвакуировали все образовательные учреждения Ишима. Несколько раз эвакуация в апреле проходила из ТРЦ Тюмени. В конце апреля из-за подобного сигнала пришлось эвакуировать пациентов и врачей тюменского психоневрологического диспансера.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 07.06.21

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