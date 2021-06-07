В Тюменской области прогнозируются заморозки

В Тюменскую область идёт похолодание. Об этом предупредили в тюменском ЦГМС – филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». По прогнозам, в некоторых районах будут фиксироваться и заморозки на почве. Их ждут с 8 по 12 июня. Напомним, что это не первый резкий температурный скачок в 2021 году. Согласно анализу синоптиков, май этого года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Но и в мае наблюдались резкие похолодания до заморозков.

При этом метеорологи Центра «Фобос» не прогнозируют резкого похолодания в Тюмени. Нет критичных температур и на сервисе Gismeteo: небольшое похолодание, обещают синоптики, достигнет температуры +10. Сервис «Яндекс.Погода» выдает примерно такой же прогноз погоды в Тюмени на ближайшие дни – похолодания не зафиксировано. Вероятно, заморозки обойдут областной центр стороной.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 07.06.21

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