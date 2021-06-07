В Тюмени компания скрала от налогов четверть миллиарда рублей

В тюменский суд поступило дело владельца компании, скрывшего налогов на четверть миллиарда рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Согласно материалам дела, в 2012 году обвиняемый, который был единственным акционером ЗАО «Севертранссервис», разработал целую систему уклонения от уплаты налогов.

Как считает следствие, к этому были причастны в разное время три генеральных директора компании, которая производила бензин и реализовывала его. Чтобы не платить налоги в бухгалтерской и налоговой отчетности занижались объемы произведенного топлива. Таким образом, с апреля 2012 года по январь 2016 года ЗАО «Севертранссервис» недоплатило налогов на сумму более 255 млн рублей.

Сейчас расследование уголовного дела закончено. Материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Тюмени.

В 2019 и 2020 годах были осуждены два бывших генеральных директора компании. В отношении еще одного экс-руководителя уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности.

Тюмень, Марина Дремова

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