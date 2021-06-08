В центре Тюмени загорелось историческое кладбище – кто-то поджег тополиный пух

Центральную часть Тюмени вечером 7 июня заволокло дымом. Загорелось Текутьевское кладбище – объект культурного наследия 19 века.

«Сообщение поступило в 20:06. На месте работали 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Загорелась пуховая подстилка, с кладбищем, предварительно, все в порядке», – комментировали в пресс-службе областного МЧС. Огонь мгновенно распространялся по территории кладбища, в результате выгорел пух на 10 гектарах. Горожане активно выкладывали фото и видео «города в дыму». Сейчас специалисты устанавливают точные причины и масштаб повреждений. В МЧС напоминают тюменцам об опасности поджога пуха. Такие «зачистки» территорий или поджог из шалости уже не раз оборачивались большими пожарами.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 07.06.21

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