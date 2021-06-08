Росприроднадзор анонсировал механизм дисквалификации нерадивых руководителей и большие штрафы за вред природе

Росприроднадзор планирует механизм дисквалификации руководителей предприятий при авариях с ущербом для окружающей среды. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава ведомства Светлана Радионова. Она также анонсировал и введение больших штрафов за техногенные ЧС.

«Знаете, во многих компаниях есть такие менеджеры на местах. Он как бы местный князь. Потому что он определяет, кто и как будет зарабатывать, он определяет налогооблагаемую базу, он понимает, что без него никак. И мы сейчас хотим создать механизм дисквалификации таких менеджеров, чтобы они понимали, что и до них это все будет доведено», – рассказала Радионова.

По слвам Радионовой, после аварии на Норильской ТЭЦ в мае 2020 года, когда из-за разрушения резервуара в почву и реки попало 21 тысяч тонн дизельного топлива, восприятие бизнесом роли Росприроднадзора изменилось. Тогда ведомство оценило ущерб природе в 146,2 млрд рублей. «Норникель», чья дочерняя компания эксплуатировала объект, выплатил сумму в полном объеме – она стала крупнейшей в истории возмещения ущерба, как и сама авария – беспрецедентной по масштабу ущерба.

«Нас стали слышать, компании стали понимать, что это неотвратимо. Мы видим, что изменилась реакция, они стараются быстрее ликвидировать, как-то еще более тесно взаимодействовать с нами. Некоторые заявляют об инвестициях, которые они готовы вкладывать, чтобы подобное не повторилось», – рассказала Радионова ТАСС.

Чтобы стимулировать бизнес отвествено относиться к природе, Росприроднадзор намерен модернизировать методику определения ущерба окружающей среды после промышленных аварий. Кроме того, ведомство выступает за увеличение штрафов за такие нарушения.

"… Я не вижу проблем в увеличении штрафов. Не нарушайте! Я вижу проблему в отсутствии диалога. Но я не вижу проблему в увеличении штрафов. Они будут, и мы будем на этом настаивать», – рассказала она. – Мы бы хотели, чтобы все понимали, что за чем следует».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.06.21

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