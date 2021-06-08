Тобольские подростки оказались в реанимации после отравления таблетками

Трое подростков в Тобольске угодили в реанимацию из-за сильного отравления таблетками. Дети находятся в тяжёлом состоянии, пока стабилизировать состояние детей медикам не удается.

«Вызов поступил в 20:53, бригада скорой помощи прибыла на место в течение пяти минут. Сейчас три человека получают всю необходимую медицинскую помощь по поводу отравления в условиях реанимации ОБ № 3. Состояние оценивается как тяжелое», – прокомментировали в областном департаменте здравоохранения.

По предварительной информации, две девушки и молодой человек приняли 50 сильнодействующих таблеток. Класс препарата пока неизвестен, в ситуации уже разбираются следователи.

«По версии следствия, вечером 7 июня 2021 года подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление. В тот же вечер их госпитализировали в ГБУЗ ТО № 3, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – пояснили в пресс-службе СКР по Тюменской области. Следователи опрашивают родных и друзей подростков, чтобы выяснить все обстоятельства.

Тюмень, Марина Дремова

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