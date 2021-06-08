В Тюменской области от коронавируса скончались еще 2 человека

В Тюменской области за минувшие сутки от коронавируса скончались ещё двое пациентов. Диагноз COVID-19 поставили ещё 51 человеку, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф на 8 июня 2021 года.

Больничные листы закрыли и выздоровели 47 жителей региона. В результате общее число тюменцев, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, достигло 37 199 человек. Выздоровело 35 668 тюменцев. Количество жертв пандемии в Тюменской области достигло 600.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 08.06.21

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