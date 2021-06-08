В Тюмени за минимальную стоимость продают научный центр с имуществом

Главный офис Сибирского научно-аналитического центра («СибНАЦ») в Тюмени пытаются продать уже в четвертый раз. Теперь по минимальной стоимости – 700,3 млн рублей. На сайте объявлений выставлено здание, площадь которого составляет более 21 тыс кв. м, а также имущество: наружные сети, системы оповещения и телефонии, право аренды на три земельных участка.

«СибНАЦ» был признан банкротом в июле 2019 года, когда областной арбитражный суд удовлетворил соотвествующий иск от ООО «Инженерное бюро». Долги предприятия на тот момент превышали 3 млрд рублей.

Сначала здание пытались продать за 1,1 млрд рублей, затем за 985,3 млн рублей. В третий раз цену уменьшили до 827,7 млн рублей. За всё это время удалось продать только коллекцию камней и минералов.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 08.06.21

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