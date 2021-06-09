В Тюмени неожиданно отменили режим ЧС в лесах

В Тюменской области с 9 июня отменяется режим ЧС в лесах региона. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Александр Моор.

«Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, которые способствовали распространению пожаров, благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период. Мы правильно привлекли дополнительные силы и средства для тушения пожаров, в том числе авиацию», – отметил губернатор Тюменской области.

При этом режим повышенной готовности продолжит действовать в районах, где обстановка продолжает оставаться напряженной. В частности, ограничения распространяются на территории Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов. Гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется на территории Вагайского района. При этом органам власти и уполномоченным организациям поручено организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

Тюмень, Марина Дремова

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