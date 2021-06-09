В Тобольске пьяная женщина выкинула котят с пятого этажа

В Тобольске пьяная женщина выбросила нескольких котят с балкона пятого этажа. Как сообщает телеканал «360», свой поступок она никак объяснить не смогла. «У меня над головой пролетело что-то с таким звуком… Упавшие с большой силой были котята. Они ударялись о землю с такой силой. Я быстренько обратил внимание на то, откуда, возможно, летели котята», – сообщил телеканалу очевидец происшествия Денис.

По его словам, он осознал, что только криком может остановить гибель других животных, которых женщина вынела на балкон и тоже хотела выбросить. Денис вызвал полицию и остался внизу ждать правоохранителей.

«Одного котенка спасли, второй скончался на месте. Потом приехали участковые», – добавил мужчина.

Чем все закончилось, пока не известно. Полицейские поднялись в квартиру к этой женщине, а очевидец написал заявление. Он уверен, что у нее был умысел убить котят, так как животные летели с высоты с силой. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области «360» сообщили, что начали проверять все обстоятельства произошедшего.

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 09.06.21

В Тюмени неожиданно отменили режим ЧС в лесах. / В Тюмени за минимальную стоимость продают научный центр с имуществом. / В Тюменской области от коронавируса скончались еще 2 человека. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»