В Тюмени врачам пришлось спасать мальчика, который проглотил болты, гайки и магнит

В Тюмени врачам пришлось спасать жизнь 10-летнего мальчика, который поступил в приемное отделение с болью в животе и рвотой. В ходе диагностической лапароскопии выяснилось, что в просвете кишечника ребенка присутствуют инородные тела: в общей сложности 14 деталей от конструктора –железные болты, гайки и магнит, сообщают «Тюменские известия».
Инородные тела вызвали перитонит. «В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление – перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата. Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах, – рассказал заведующий хирургическим отделением детского стационара №2 ОКБ №2 Валерий Чевжик.
В итоге, чтобы исправить все дефекты, вызванные инородными телами в кишечнике, пришлось провести три операции. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 09.06.21
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