Жертвами коронавируса в Тюмени стали ещё 4 человека

В Тюменской области от COVID-19 скончались ещё четыре человека. На сегодняшний день в борьбе с пандемией регион потерял уже 604 человека. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф на 9 июня 2021 года.

За последние сутки коронавирусная инфекция нового типа обнаружена еще у 55 человек, с больничного выписались и выздоровели за последние 24 часа еще 53 тюменца.

В целом, с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Тюменской области превысило 37,2 тысячи граждан, выздоровело – 35,7 тысяч тюменцев.

Тюмень, Марина Дремова

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