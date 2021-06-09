В Ишиме снова масштабная эвакуация. На этот раз – детсады и суд

В среду, 9 июня, во второй половине дня в Ишиме эвакуировали все детские сады города, а также сотрудников и посетителей районного суда. По предварительной информации, были получены сообщения о минировании. Об этом сообщает администрация города: «На электронные почты поступили сообщения о минировании зданий, поэтому было принято решение об эвакуации. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, кинологи».

Получить какие-либо комментарии в пресс-службе УМВД по Тюменской области пока не удается.

Напомним, это далеко не первый случай массовой эвакуации с объектов с массовым пребыванием людей в Ишиме. В середине мая три дня подряд в городе эвакуировали все школы. Тогда неизвестные также рассылали сообщения о якобы заложенных бомбах. Пока никакой информации о расследовании данных инцидентов ни районное УМВД, ни областное общественности не предоставило.

Тюмень, Марина Дремова

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