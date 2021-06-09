В Тюмени нашли мёртвым человека, пропавшего 5 лет назад

Тело пропавшего без вести 5 лет назад обнаружили сегодня, 9 июня, недалеко от Тюмени. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, тело обнаружили в реке Тура у посёлка Яр недалеко от областного центра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«В кармане одежды погибшего найдены документы, удостоверяющие личность. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося», – сообщили в ведомстве.

Точную причину смерти и личность погибшего помогут установить предстоящие судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Тюмень, Марина Дремова

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