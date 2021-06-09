В Тюмени снова загорелось кладбище

В Тюмени снова горит кладбище. На этот речь идет об одном из старейших погостов – Парфёновском (Заречное). Очевидцы сообщают, что огонь прошелся даже по могилам.

«Вызов поступил в 13:00 часов. В районе кладбища произошло возгорание сухой травы и растительности. Площадь пожара на данный момент составляет около трех гектаров, есть угроза распространения», – рассказали СМИ в пресс-службе МЧС по Тюменской области. На месте работают пожарные расчеты: семь единиц техники и 28 человек личного состава. Напомним, что накануне в городе горело тоже старинное, Текутьевское кладбище. Предположительно, огонь распространился по нему после того, как кто-то из посетителей решил поджечь тополиный пух.

Сегодня, 9 июня в Тюменской области постановлением губернатора снят режим ЧС по пожарной опасности. Режим повышенной готовности действует лишь в нескольких районах.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 09.06.21

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