В 47 сёлах Тюменской области установлен карантин по бешенству

В 47 населенных пунктах Тюменской области действует карантин по бешенству животных. Очаги заражения домашних животных бешенством зарегистрированы в Казанском, Сладковском, Тобольском, Нижнетавдинском, Юргинском районах.

Всего с начала 2021 года в области выявлено 59 случаев бешенства животных. «Инфекция выявлена у коров, кошек, лошадей, собак и даже рыси. Главные источники возбудителя заболевания – лисицы, волки, енотовидные собаки и другие дикие животные», – комментируют в Россельхознадзоре.

Сотрудники ведомства проводят обходы и проверяют наличие вакцинации животных. Если животные не прививались, хозяев ждёт штраф до 4 тыс рублей.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 09.06.21

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