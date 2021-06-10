В Тюмени объявили войну уличным торговцам

В Тюмени начались рейды по выявлению незаконной уличной торговли. На продавцов без соответствующих документов составляются протоколы об административной ответственности, сами продукты изымают. Чаще всего, под санкции попадают овощи и фрукты, в том числе и те, что были выращены частниками на своих огородах.

Последняя крупная партия изъятого товара во время рейда – 76 килограммов. Сотрудники тюменского УМВД обнаружили точку незаконной торговли по улице Республики, 135. «Торгующим без санитарных книжек продавцам, не имеющим на товар необходимых документов, подтверждающих их безопасность, грозит штраф, и не только», – отмечают в администрации города. Как говорят в надзорных ведомствах, покупать продукты на улице опасно. Часто на них нет никаких документов, к тому же на солнце продукция быстро портится. Но тюменцев это, похоже, не останавливает. Многие предпочитают покупать зелень прямо у дома, потому что это удобно.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 09.06.21

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