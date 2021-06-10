На въезде в Ишим установили стелу, похожую на гроб

В Ишиме Тюменской области бурно обсуждают объект, который установили на въезде в город. В соцсетях горожане не стали церемониться с оценкой объекта. «Счастливого пути! А в рай или ад – решать каждому. И пусть земля будет вам пухом». Такой пост появился в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что ромбовидная стела, действительно, напоминает гроб. Ишимцы пишут, что изначально планировалось соорудить объект в виде волны, но в процессе концепт почему-то изменился.

В департаменте городского хозяйства стали оправдываться: объект еще не завершен и вообще – ишимцы сами выбирали модель голосованием.

«Когда работа будет закончена, стелу украсит надпись «Орденоносный город, основан в 1967 году» и золотой карась. Именно он украшает герб с 1785 года и символизирует изобилие рыбы в местных озерах», – добавили в администрации.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 10.06.21

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