Жители тюменской «матрешки» хранят в банках более 900 мрд рублей

Население Тюменской области, ХМАО и ЯНАО побили собственный рекорд по количеству банковских сбережений и увеличили их на 4% за минувший год. На 1 мая 2021 года они превысили 917 млрд рублей. Информацию об этом опубликовал «Банк России».

Активнее всех наращивали сбережения ямальцы. Рост депозитов составил 11%, у соседей – в Тюменской области и в Югре вклады увеличились только на 2%.

При этом средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составила 328 тыс. рублей, Югры – 288 тыс. рублей, Тюменской области – 163 тыс. рублей. Также сообщается, что большую часть сбережений россияне хранят в рублях – около 75%.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 10.06.21

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