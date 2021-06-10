В Тюмени снова «заминировали» ТЦ

В Тюмени в четверг, 10 июня, получен очередной сигнал о «минировании». На этот раз неизвестные предупредили об опасности ТЦ «Широтный».
На место сразу выехали представители полиции и Росгвардии. Силовики обследовали торговый центр, но подозрительных предметов не нашли.
«Специалисты группы разминирования завершили обследование. Взрывоопасных веществ не обнаружено», – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.
Подобные случаи в Тюменской области становятся постоянными. Накануне по вине неизвестных лжеминеров эвакуировали городской суд и детские сады в городе Ишим. Руководители учреждений получили электронные письма с угрозами минирования.
О расследованиях инцидентов УМВД по Тюменской области ничего не сообщает.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 10.06.21
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