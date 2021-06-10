ФСИН заплатит более 3 млн бывшему сотруднику – за инвалидность, полученную во время спарринга

Бывший сотрудник тюменского ГУФСИН получит более трех милиионов рублей компенсаций за то, что стал инвалидом по вине начальника. Последний отдал приказ о спарринге между сотрудниками. Тренировочные рукопашные бои, по мнению руководства тюменского ФСИН, нужны были для определения морально-волевых и психологических качеств истца и уровня владения им рукопашным боем. Полученные в ходе спаррингов телесные повреждения повлекли за собой установление молодому человеку первой группы инвалидности, сообщает пресс-служба суда Ленинского района Тюмени.

Суд удовлетворил исковые требования пострадавшего, взыскав с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказания за счет казны РФ в пользу молодого человека компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей, материальный ущерб в сумме 1 051 388,13 рублей, утраченный заработок за период с 05.05.2017г. по 23.04.2021г. в размере 596 994 рублей. Начиная с мая 2021 года молодой человек также будет ежемесячно получать по 12 702 рубля с последующей индексацией бессрочно.

Тюмень, Елена Васильева

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