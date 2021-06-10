В Тюмени за сутки еще 54 человека заразились ковидом, 2 – скончались

В Тюменской области растет число заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 54 человек, в том числе у 2 детей. Двое пациентов с ковидом скончались.

За минувшие сутки 51 человек также закрыл свои больничные, полученные в связи с коронавирусной инфекцией.

По сообщению регионального оперштаба, по медицинским наблюдением в связи с ковидом в регионе находится более семи тысяч человек. В больницах области из-за осложнений, связанных с инфекций, к аппаратам ИВЛ подключены 8 человек.

На перевахтовке находятся 132 человека.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 10.06.21

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