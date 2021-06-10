В Тюменской области вертолет «ЮТэйр» вынужденно сел на болото

Вертолет авиакомании «ЮТэйр» сегодня совершил аварийную посадку в Тюменской области. Это произошло в районе Тямкинского месторождения сегодня днем. На борту AS 55 находились только 2 члена экипажа: командир и второй пилот. По предварительной информации, они не пострадали.

По данному факту Уральским сле­дственным управлением на транспорте СКР проводится процессуа­льная проверка. «Для осмотра места пр­оисшествия, воздушно­го судна и прилегающ­ей территории органи­зован незамедлительн­ый выезд следственно­-оперативной группы в составе следовател­ей и криминалистов Уральского следственн­ого управления на тр­анспорте СК России», – прокомментировали в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить, какая именно причина заставила экипаж принять решение об экстренной посадке на заболоченную местность.

Тюмень, Марина Дремова

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