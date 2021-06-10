В Тюменской области вертолет «ЮТэйр» вынужденно сел на болото

Вертолет авиакомании «ЮТэйр» сегодня совершил аварийную посадку в Тюменской области. Это произошло в районе Тямкинского месторождения сегодня днем. На борту AS 55 находились только 2 члена экипажа: командир и второй пилот. По предварительной информации, они не пострадали.
По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СКР проводится процессуальная проверка. «Для осмотра места происшествия, воздушного судна и прилегающей территории организован незамедлительный выезд следственно-оперативной группы в составе следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России», – прокомментировали в ведомстве.
Следователям предстоит выяснить, какая именно причина заставила экипаж принять решение об экстренной посадке на заболоченную местность.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 10.06.21
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