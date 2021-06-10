Маленький тюменец погиб на дороге в Геленжике, куда поехал отдыхать с бабушкой

Бабушка с внуком из Тюмени попали под колеса внедорожника в Геленжике, куда приехали отдыхать. 3-летний ребенок погиб, женщина находится в больнице.

«9 июня около 14 часов на пересечении улиц Октябрьской и Горького произошло ДТП с участием ребенка. По предварительным данным, водитель 1954 года рождения (местный житель), управляя автомобилем KIA, совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двоих человек, один из которых несовершеннолетний», – прокомментировали в Краснодарской ГИБДД.

Мальчика увезли в больницу, но травмы были слишком тяжелые, и спасти его не удалось. Женщине оказывают помощь врачи в больнице.

Как говорят очевидцы, водитель за рулем потерял сознание. Он был онкобольным, сообщают СМИ.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 10.06.21

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