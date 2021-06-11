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Пятница, 11 июня 2021, 10:59 мск

Новости Тюмень

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Житель Ишима вырубил 1100 единиц ценной древесины на дрова

Жителя села Десятого Ишимского района Тюменской области будут судить за незаконную вырубку леса. Согласно материалам уголовного дела, за 8 месяцев 2019 года мужчина заключил договоры на заготовку деловой древесины. Она предназначалась для капитального ремонта надворных и хозяйственных построек. Для этого он незаконно использовал полученные от сельских жителей доверенности на оформление договоров купли-продажи леса на отопление жилых домов. В результате мужчина вырубил 1100 берез и осин, которыми распорядился по своему усмотрению, сообщает региональная прокуратура.

Ущерб от действий лесозаготовителя составил 2,8 млн рублей. Дело направлено в суд в Ишиме, сообщает региональная прокуратура. В ходе следствия наложен арест на два земельных участка и автомобиль обвиняемого.

Ишим, Марина Дремова

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