В Тюменской области борются с лесными пожарами – их уже 13

Площадь пожаров в Тюменской области увеличивается, на утро 11 июня в регионе борются уже с 13 лесными пожарами. По данным «Авиалесоохраны», площадь, пройденная огнём, составляет 1 тыс. 375 га.

В Тюменской области на тушении лесных пожаров работают 3 летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана». Среди основных причин возгораний по-прежнему лидирует человеческий фактор. В области действует запрет на посещение лесов, активно используется штрафование нарушителей – в казну по этой строке доходов поступит 6 млн 250 тыс. 600 рублей. Но людей это не особо останавливает и горение лесов продолжается.

Всего с начала пожароопасного периода возбуждено 653 административных дела, назначено 588 штрафов, по результатам проверок сообщений о пожарах к административной ответственности привлечено 55 виновников пожаров и возгораний.

Тюмень, Марина Дремова

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