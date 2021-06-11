В Тюменской области за сутки скончалось еще 5 человек, зараженных коронавирусом

За минувшие сутки ещё пять человек в Тюменской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе выросло до 611, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.
Положительные тесты на CОVID-19 за последние сутки выявили ковид еще у 57 человек, выздоровели и выписались с больничных 55 тюменцев.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 11.06.21
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