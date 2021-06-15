В Тобольске на кладбище нашли снаряд

В Тобольске на кладбище в 4-м микрорайоне местные жители нашли снаряд. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области, на место находки выехали специалисты группы разминирования отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области.

Саперы обследовали находку и установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники Росгвардии транспортировали боеприпас и уничтожили его на полигоне.

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 11.06.21

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