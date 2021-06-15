Утренний рейс «Тюмень – Санткт-Петербург» вернулся в Рощино из-за сработки датчика неисправности автопилота

Самолет «Тюмень – Санкт-Петербург» не смог выполнить сегодня утренний рейс из-за сработки датчика неисправности автопилота. Боинг «Ютэйр» вернулся в Рощино.

«15 июня в аэропорту Рощино произошел возврат регулярного рейса N528, вылетевшего в 08:01 местного времени по маршруту Тюмень – Санкт-Петербург. Командир экипажа сообщил о срабатывании датчика неисправности автопилота и радиоэлектронного оборудования, после чего принял решение о посадке в аэропорту вылета. Воздушное судно Boeing 737 произвело посадку в штатном режиме», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В 11:45 рейс 528 вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург повторно, на резервном самолете.

По факту утреннего возврата самолета организована проверка.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.06.21

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