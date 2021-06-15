ЯНАО лидирует в рейтинге уровня благосостояния семей с детьми

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году остаются Ямало-Ненецкий округ, а также другие нефтегазодобывающие регионы и обе столицы, а замыкает список Кабардино-Балкария.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг по итогам 2020 года, рассчитав его по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

При составлении рейтинга была взята условная семья, в которой двое взрослых и один или двое детей. Для подсчетов складывались две чистых среднегодовых зарплаты (без учета НДФЛ), из полученной суммы вычитали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.

Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить российские субъекты с разным уровнем цен. Эксперты пояснили, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут.

Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную статистику.

Результаты проведенного исследования в очередной раз свидетельствуют о том, что разрыв между материальным положением семей в различных регионах огромен и пока отчетливой тенденции к его сокращению не просматривается.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2020 года после минимальных жизненно необходимых трат (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) потенциально возможный остаток составляет 41,9 тысячи рублей.

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей, как и в предыдущие десять лет, представители нефтегазодобывающих регионов и столица. Первую строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, оставаясь бессменным лидером рейтинга. По итогам 2020 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток составил 105,4 тысяч рублей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой Сахалинская область, в которой потенциально возможный денежный остаток составил 75,3 тысячи рублей. Москва, как и год назад, заняла третье место – в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 73,4 тысячи рублей.

Следом за ними на четвертой и пятой строчках расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область соответственно, которые по сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции, вытеснив из первой пятерки Санкт-Петербург, занявший шестое место, и Ханты-Мансийский автономный округ, оказавшийся на седьмой позиции.

В семьях на Чукотке потенциально возможный денежный остаток составляет 68,1 тысячи рублей, в магаданских семьях – 65 тысяч рублей. Кроме вышеперечисленных, еще в пяти российских регионах потенциально свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень (41,9 тысячи рублей).

К ним относятся вышеупомянутые Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, а также Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область.

Менее 10 тысяч остается в свободном распоряжении у семей в пяти российских регионах. Там содержать семью с двумя детьми очень сложно, отмечают составители рейтинга.

В аутсайдерах по благосостоянию семей по итогам 2020 года оказались Алтайский край (9,8 тысячи рублей потенциально возможного свободного остатка после минимальных расходов семьи), Псковская область (7,8 тысячи рублей), Чечня (5,8 тысячи рублей), Ивановская область (4,9 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (2,4 тысячи рублей). В 19 российских регионах после минимальных расходов в среднестатистических семьях с двумя детьми потенциально остается от 10 до 15 тысяч рублей.

В российской среднестатистической семье с двумя родителями и одним ребенком свободный денежный остаток при минимальных тратах (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) составляет 53,1 тысячи рублей.

Потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат всего в 11 регионах. При этом регионов, где потенциально возможный свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 20 тысяч рублей, по итогам 2020 года шесть.

Лидирующая пятерка рейтинга в данном случае та же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может потенциально располагать свободным остатком в 119,4 тысячи рублей, Сахалин (89,8 тысячи рублей), Москва (84,2 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (82,4 тысячи рублей) и Магаданская область (80,7 тысячи рублей), сообщает РИА «Новости».

Тюмень, Елена Васильева

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