Объездная дорога Тюмени закрыта на участке от Велижанского до Тобольского тракта из-за возгорания травы

Объездная дорога Тюмени закрыта на участке от Велижанского до Тобольского тракта по причине сильного задымления из-за возгорания травы. Дорога закрыта пока в одном направлении, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, в районе Велижанского тракта с утра горит трава. Сотрудники МЧС борются с возгоранием. «Площадь уточняется. Там задействованы 11 единиц техники», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В социальных сетях пользователи делятся видео, на котором запечатлен сильный дым от пожара.

Тюмень, Елена Васильева

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