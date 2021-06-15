В Тюмени выявлено 60 случаев коронавируса за сутки

60 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 37 605 случаев ковида, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки 57 пациентов выздоровели и закрыли больничные листы, всего с начала пандемии вылечилось 36 051 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано. С начала пандемии от ковида умер 621 тюменец.

В структуре новых случаев 5 заболевших – дети.

Под медицинским наблюдением находится 7610 человек. 10 госпитализированных в тюменские больницы – на ИВЛ.

312 человек по данным на текущий день находятся на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

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