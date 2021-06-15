В Тюмени ликвидируют 16 природных пожаров

В Тюменской области 15 июня действуют 16 природных пожаров. Один из них – ландшафтный, остальные пожары – лесные, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

За последние сутки возникло восемь лесных пожаров на общей площади 17,6 га и три ландшафтных возгорания на площади 54,7 га.

За сутки ликвидировано шесть очагов в лесах на общей площади 153,4 га и три ландшафтных пожара на 54,7 га.

Отметим, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он устанавливает запрет на посещение лесов и использование открытого огня на дачах. До 20 июня включительно запрещено посещение гражданами лесов.

Жителям Тюменской области за нарушение противопожарного периода за весну и начало лета 2021 года выписало штрафов более, чем на 6 миллионов рублей. Несколько десятков административных дел пока находится в производстве и сумма штрафов еще вырастет.

Тюмень, Елена Васильева

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