Рейс «Тюмень – Москва» «ЮТэйр» задержался на 7 с половиной часов

Рейс «ЮТэйр» из тюменского аэропорта Рощино задержался с вылетом сегодня на 7 с половиной часов.

Как сообщили в пресс-службе Рощино поводом для задержки послужила техническая неисправность борта. В Итоге вместо 7.15 утра пассажиры отправились в пункт назначения в 14.45 по местному времени.

Напомним, накануне из Рощино не смог вовремя вылететь Боинг «ЮТэйр» по направлению «Тюмень – Санкт-Петербург», самолет вернулся в пункт назначения из-за срабатывания датчика автопилота. 100 пассажиров улетели в Петербург другим самолетом.

Тюмень, Елена Васильева

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