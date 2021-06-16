В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек

На 65 человек пополнилась за минувшие сутки коронавирусная статистика Тюменской области. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начал апндемии инфекция на территории области была выявлена у 37 670 человек.

За минувшие сутки по поводу ковида больничные листы закрыли 58 человек.

В числе новых заболевших двое – дети.

Под наблюдением медиков в Тюменской области находится более 7 тысяч человек, 8 пациентов, госпитализированных в больницы – подключены к ИВЛ.

На перевахтовке в Тюменской области находится 312 человек.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в Тюменской области с 16 июня 2021 года усиливается контроль за соблюдением гражданами и организациями действующего режима повышенной готовности.

Решение об этом было принято на внеочередном заседании регионального оперштаба.

На текущий день в Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Все предприятия и организации обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 16.06.21

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