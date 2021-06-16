Тюменцам и югорчанам пообещали сильный ветер, грозу и жару

Ухудшение погоды прогнозируется 17 июня в Тюменской области. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 июня с переходом на 17 июня ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением до 30 градуса со знаком плюс. Также прогнозируются грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Такая же погода ожидается днем 17 июня и в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: прогнозируется кратковременный дождь, гроза с усилением ветра до 15 – 20 м/с.

В связи с опасными погодными явлениями, в целях безопасности, в МЧС советуют тюменцам и югорчанам:

– Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения.

– Поддерживайте прохладную температуру дома. Старайтесь не находиться на жаре;

– Избегайте интенсивной физической нагрузки;

– Старайтесь находиться в тени;

– Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах;

– Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости;

– Рекомендуется ограничить посещение лесов, разведение костров, пал сухой травы.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номерам экстренных служб с мобильного телефона 112, со стационарного – 01.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 16.06.21

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