Под Тюменью горит почти 510 га леса

Сильный лестной пожар пытаются ликвидировать спасатели в Тюменскогм районе. Горит 500 гектаров леса.

Всего же на территории района действует три лестных пожара на площади 509,9 га.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Тюменского района, на утро 17 июня новых пожаров не зарегистрировано. Накануне был ликвидирован один пожар на 4,5 гектарах леса.

На текущей момент работы ведутся в следующих территориях:

1. Лесной (почвенный) пожар в 4,6 км от села Червишево (р-н Тараскуля) локализован 16 мая на площади 2,9 га, идет ликвидация, задействовано 13 человек, 3 единицы техники.

2. Лесной пожар в 5,1 км от деревни Пышминка локализован 4 июня на площади 7 га, идет ликвидация, задействовано 5 человек, 2 единицы техники.

3. Лесной пожар в 7,2 км от деревни Субботина, действующий на площади 500 га, в настоящее время ведется работа по локализации пожара, задействовано 147 человек (авиабаза, МЧС, военнослужащие ТВВИКУ, добровольные пожарные дружины), 21 единица техники.

В рамках взаимодействия МЧС, УМВД, ГИБДД, ДНД, казачества в целях предотвращения посещения лесов продолжена работа четырех мобильных групп в составе 8 человек. За прошедшие сутки проведено 5 совместных рейдов.

Всего с начала 2021 года в Тюменском районе произошло 34 лесных пожара площадью 4830,5 га и 28 ландшафтных пожаров на площади 2126 га.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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