Тюменцев предупредили – ветер усиливается, возможны ЧС

В Тюменской области ожидается усиление ветра. Как сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии, с 17 по 19 июня 2021 года на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура +12…+17, днём местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-13 м/с, в отдельных районах порывы 16-22 м/с, температура +30…+35.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий:

– возникновение природных пожаров, задымление населенных пунктов, повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки, а также прочие здания;

– аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач;

– падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций;

– ограничения в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области, причина – задымление автомобильных дорог от природных пожаров.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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