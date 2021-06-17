В Тюмени накануне утонули два молодых человека

Два ЧП на воде зафиксированы накануне в Тюмени.

Как сообщает новостной сайт megatyumen.ru, 16 июня, из своего дома ушел 16-летний Станислав Ланцов. О том, что подросток пропал, полиция узнала от его родителей. Известно, что мальчик отдыхал на одном из местных водоемов.

В полиции рассказали, что в последний раз он выходил на связь 16 июня около 15 часов. В это время Станислав позвонил маме и сказал, что у него все хорошо. После этого на связь подросток не выходил. Сегодня из воды вытащили тело школьника.

Поисками пропавшего занимались сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры-поисковики.

К слову, это не единственная трагедия на воде, которая произошла за минувшие сутки. Вечером 16 июня на пруду Лесном 23-летний молодой человек.

Он решил искупаться в Лесном. Доплыв до середины местного озера, молодой мужчина скрылся под водой. Спасти его пытались очевидцы. Один из них оказывал помощь до самого приезда медиков. Однако усилия оказались тщетными.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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