В Тюменской области выявлено еще 68 больных коронавирусом

68 новых инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа вывялили за минувшие сутки в Тюменской области. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии тесты подтвердили ковид у 37 738 жителей и гостей региона. Из них 36 167 человек – выздоровели. В минувшие сутки больничные листы по поводу коронавируса закрыли 58 человек.

Среди новых заболевших растет число детей – на сегодняшний день их числится шесть, еще неделю назад случаи были единичными.

В больницах Тюмени на аппаратах ИВЛ находится 7 пациентов. 7871 человек остается под медицинским наблюдением.

На перевахтовке на сегодняшний день находится 312 человек.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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