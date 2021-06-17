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Четверг, 17 июня 2021, 13:52 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области выявлено еще 68 больных коронавирусом

68 новых инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа вывялили за минувшие сутки в Тюменской области. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии тесты подтвердили ковид у 37 738 жителей и гостей региона. Из них 36 167 человек – выздоровели. В минувшие сутки больничные листы по поводу коронавируса закрыли 58 человек.

Среди новых заболевших растет число детей – на сегодняшний день их числится шесть, еще неделю назад случаи были единичными.

В больницах Тюмени на аппаратах ИВЛ находится 7 пациентов. 7871 человек остается под медицинским наблюдением.

На перевахтовке на сегодняшний день находится 312 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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