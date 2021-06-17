Рост больных ковидом в Тюменской области обусловлен низким популяционным иммунитетом

Названы причины роста заболеваемости COVID-19 в Тюменской области. Всему виной низкий популяционный иммунитет населения. Об этом заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

На 17 июня 2021 года в регионе привито 23% от подлежащего взрослого населения – почти 267 тысяч, в том числе полный курс вакцинации прошли более 194 тысяч человек.

«Для достижения охвата прививками от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от взрослого населения необходимо привить еще около полумиллиона жителей области», – отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Напомним, что за последние сутки в Тюменской области выявлено 68 больных коронавирусноц инфекцией Нового типа, 7 пациентов в больницах находятся на аппаратах искусственней вентиляции лёгких.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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