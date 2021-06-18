Тюменская область: подтверждено еще 72 случая ковида

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии в регионе было лабораторно подтверждено 37 тысяч 810 случаев ковида.

За минувшие сутки с больничных, открытых по поводу коронавируса, выписалось 60 человек.

В статистике вновь заболевших 7 человек – дети. В больницах области на аппаратах ИВЛ находятся 10 пациентов с тяжелым течением болезни. Всего в регионе под медицинским наблюданием по поводу перенесенного коронавируса находится 8006 человек.

132 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.06.21

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