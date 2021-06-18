Режим повышенной готовности по ковиду продлен в Тюменской области еще на месяц

В Тюменской области режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен до 18 июля.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности». 18 июня документ подписал глава региона Александр Моор, сообщает региональный оперативный штаб.

Работодателям региона рекомендовано обеспечить перевод не менее 30% трудовых коллективов на дистанционный режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу, тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19, рекомендовано не учитывать.

При допуске на работу сотрудников по прибытии из отпусков из других регионов России рекомендуется соблюдать одно из следующих условий:

1. Наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. При этом дата забора материала не должна превышать 3 дней со дня прибытия в Тюменскую область.

2. Наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала.

3. Прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Работодателям также рекомендуется обеспечить стимулирование трудовых коллективов к вакцинации против COVID-19, а также предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.

Управляющим компаниям рекомендовано возобновить обработку дезинфицирующими средствами подъездов и мест общего пользования в многоквартирных домах.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19, предписано соблюдать режим самоизоляции. При вынужденном выходе из дома они должны принимать дополнительные меры предосторожности.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 18.06.21

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