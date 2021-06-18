Тюменец увидел вещий сон и стал миллионером

Многодетный отец из Тюмени увидел вещий сон, после которого стал миллионером.

Тимофей Дюков, который очень любит принимать участие в лотереях, узнал о том, что выиграл 2 309 016 рублей, во время прогулки на природе, сообщает новостной сайт megatyumen.ru.

«Когда увидел сумму, испытал удовлетворение. Я чувствовал, что повезет. Интуиция не подвела. А еще у меня был знак. Незадолго до победы, мне приснилось, будто выиграл в лотерею миллион. В реальности сумма оказалась вдвое больше», – поделился мужчина.

Тимофей с супругой Татьяной воспитывают шестерых детей. Полученные деньги глава семьи решил потратить на улучшение жилищных условий. Также средства пойдут на погашение кредитов. Помимо перечисленного, выигрыша хватило на покупку гаража, в котором Тимофей стал разводить рыболовных червей.

Победитель отметил, что раньше держал их в подвале своего знакомого, а сейчас смог купить собственную недвижимость для развития бизнеса. По словам мужчины, выигрыш пришел в самый подходящий момент. Благодаря счастливому билету Тимофей избавился от финансовых проблем и стал увереннее в себе. «Мысли материальны. После выигрыша я поменялся. Теперь в голове есть четкое понимание, в каком направлении стоит двигаться, чтобы улучшить уровень жизни», – резюмировал тюменец, которого цитирует Мегатюмень.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 18.06.21

Режим повышенной готовности по ковиду продлен в Тюменской области еще на месяц. / Тюменская область: подтверждено еще 72 случая ковида. / Рост больных ковидом в Тюменской области обусловлен низким популяционным иммунитетом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»