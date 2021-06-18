«Дочку» «Роснефти» оштрафовали за нефть, разлившуюся в лесу

«Дочку» «Роснефти» – ООО «РН-Уватнефтегаз» – оштрафовали за розлив нефти в лесу.

Как сообщает тюменская межрайонная природоохранная прокуратура, 19 марта 2021 года в Жердняковском участковом лесничестве Уватского лесничества в результате разгерметизации промыслового трубопровода по причине внутренней коррозии произошел излив 0,5 тонн нефти на почву на площади 970 кв.м.

Природоохранная прокуратура возбудила дело в отношении ООО «РН-Уватнефтегаз» об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ (загрязнение лесов).Накануне Тобольский межрайонный отдел департамента лесного комплекса Тюменской области оштрафовал организацию на 100 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

По представлению прокуратуры «РН-Уватнефтегаз» приняты меры по очистке лесного участка от загрязнения.

Справка: ООО «РН-Уватнефтегаз» на 100% принадлежит ПАО «НК «Роснефть». Предприятие основано в 2001 году и ведет разведку и добычу углеводородов в Тюменской области (Уватский район), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Омской области. Нефтедобывающие активы предприятия образуют Уватский проект ПАО «НК «Роснефть» – один из приоритетных в деятельности компании.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 18.06.21

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