В Тюмени из-за ковида на месяц остановлен личный прием граждан в органах исполнительной власти

В Тюменской области из-за осложнения ситуации с ковидом на месяц приостанавливается личный прием граждан в исполнительных органах государственной власти. Запрет будет действовать до 18 июля 2021 года, сообщает областной оперштаб.

Текст распоряжения от 16.10.2020 № 808-рп размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Напомним, что в Тюменской области за последние сутки выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии в регионе было лабораторно подтверждено 37 тысяч 810 случаев ковида. Под медицинским наблюдением в связи с инфекцией находится более 8000 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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