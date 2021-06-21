22 региона РФ вошли в красную неблагополучную зону по распространению ковида

В России продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Всего два региона, согласно исследованию РИА «Новости», находятся в благополучной зеленой зоне по поводу ковида. Это Ингушетия и Якутия. Остальные территории попали в красную зону.

Карта по зонам создана на основе официальной статистики.

Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: зеленые, где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), светло-желтые – 0,9-1,0 (стабильный), оранжевые – 1,0-1,1 (удовлетворительный), красные – 1,1-1,2 (отрицательный – неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.

В красной зоне с индексом распространения от 1,1 до 1,2 находятся 22 региона: Тюменская, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Нижегородская, Псковская, Воронежская, Омская, Свердловская, Магаданская, Мурманская, Кемеровская, Тульская, Брянская и Тверская области, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский края, Крым, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

В желтой зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся остальные 48 регионов страны.

Тюмень, Елена Васильева

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